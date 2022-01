Kao the Kangaroo s'offre un reboot sur Nintendo Switch

Si Kao the Kangaroo ne vous parle pas ce n'est pas bien étonnant. Initialement développé par X-Ray Interactive et Titus Interactive Studio, le premier jeu vidéo de la licence est sorti début des années 2000 sur GBA PC et Dreamcast, mettant en scène un kangourou boxeur. Après quelques opus et une mise en sommeil, le marsupial s'apprête à rechausser les gants pour une nouvelle sortie sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Plus qu'un simple épisode, cette nouvelle itération est présentée comme un reboot de la série.

Sobrement intitulé Kao the Kangaroo, le titre devrait être disponible dans le courant de l'été 2022 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Les fans de jeux de plates-formes en 3D du début des années 90 connaissent bien Kao, qui a fait ses débuts sur la légendaire Dreamcast de SEGA en 2000. Aujourd'hui, deux décennies plus tard, Kao est de retour aux affaires et est sur le point de se lancer dans sa plus grande aventure, en partant à la recherche de sa sœur disparue et en résolvant le mystère de ce qui est arrivé à son père disparu depuis longtemps.

Les joueurs rejoindront Kao alors qu'il ramassera ses gants de boxe magiques et parcourra le monde pour affronter de célèbres maîtres de combat sous l'influence d'un pouvoir obscur et inquiétant, tout en explorant un monde coloré et vibrant d'activité et de style visuel.

"C'est vraiment excitant de pouvoir enfin dire aux gens que, oui, nous allons lancer Kao the Kangaroo cet été", déclare Kaja Borowko, chef du studio. "Tout au long du développement, il était important pour nous de faire en sorte que la nouvelle aventure de Kao soit à la fois un hommage à ses précédentes sorties pour les fans existants, et un jeu de plates-formes frais et contemporain pour les nouveaux venus. Il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un reboot complet, et nous avons hâte de voir les joueurs, jeunes et moins jeunes, se réunir pour jouer le rôle de Kao une fois de plus cet été".

La série originale Kao the Kangaroo s'est vendue à plus de 700 000 unités dans le monde entier, avec quatre jeux au total lancés sur PC, PlayStation 2, PSP, Nintendo GameCube, Xbox, Game Boy Advance et la SEGA Dreamcast susmentionnée.

Dans sa dernière aventure, Kao utilisera ses gants de boxe pour se frayer un chemin à travers ses adversaires, se frayant un chemin à travers les obstacles qui l'attendent tout en se frayant un chemin vers la gloire.

Kao the Kangaroo comprendra les éléments suivants :