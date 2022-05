Kao the Kangaroo s'offre un nouveau trailer axé sur les compagnons

Alors que la licence s'apprête à faire son retour sur consoles après plus de 17 ans d'absence, Kao the Kangaroo vient de s'offrir un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Ce dernier met l'accent sur les différents personnages que va côtoyer Kao durant son aventure. Attendu pour le 27 mai 2022 , nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Kao the Kangaroo est un jeu de plateforme 3D amusant qui regorge d'exploration, d'aventure et de mystère ! Rejoignez Kao, une boule de poils pleine de fougue, dans sa quête pour percer les secrets qui entourent la disparition de son père. Il parcourra des contrées aux innombrables dangers, casse-tête et adversaires. À chaque détour, il trouvera un nouvel indice qui le rapprochera un peu plus du monde secret qui bouillonne à la surface.

Fonctionnalités principales :