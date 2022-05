Kao The Kangaroo s'offre une Kaollector édition en quantité très limitée sur Nintendo Switch

Alors que Kao the Kangaroo est attendu pour le 27 mai 2022 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, Tate Multimedia et Just For Games ont signé un partenariat pour proposer aux joueurs une édition très spéciale appelée Kaollector édition. Limitée à 5000 exemplaires, cette édition comprendra les éléments suivants :

En première exclusivité, une figurine bobble head de 15 cm. C’est l'unique figurine de KAO jamais créée … et elle gigote dans tous les sens !

Une balle rebondissante aussi rebondissante qu’un kangourou ! Tous les pouvoirs des gants de Kao se retrouvent dans cette balle de 10 cm de diamètre… C’est ÉNORME !

Un artbook de qualité premium (couverture rigide) retraçant les 20 ans de la franchise Kao… Un contenu unique : découvrez des concept arts exclusifs et des croquis des premiers au tout dernier Kao The Kangaroo !

Un certificat d'authenticité, signé par l'équipe du studio Tate Multimedia.

Le jeu en version physique (cartouche ou disque selon la version).

Si cette version vous fait envie, sachez qu'il faudra toutefois vous montrer patient. En effet, la Kaollector édition sera proposée à l'achat durant le dernier trimestre de l'année 2022. Les éditions dématérialisées et physiques standard seront disponibles quant à elles le 27 mai prochain.