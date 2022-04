Kao the Kangaroo confirme sa sortie fin mai 2022 sur Nintendo Switch

Reboot de la série éponyme sortie au début des années 2000, Kao the Kangaroo revient cette année sur Nintendo Switch en version dématérialisée, mais également en version physique grâce au partenariat entre Tate Multimedia et Just For Games. Initialement annoncé pour une sortie dans le courant de l'été, Kao the Kangaroo sortira finalement le 27 mai prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

Kao a lancé sa première aventure sur la légendaire Dreamcast de SEGA en 2000. Aujourd'hui, deux décennies plus tard, Tate Multimedia a décidé de donner un coup de fouet au genre des jeux de plates-formes et de permettre à Kao de se défouler une fois de plus en lançant la plus grande aventure de son histoire. En partant à la recherche de sa sœur disparue et en résolvant le mystère de son père introuvable depuis longtemps, les joueurs rejoindront Kao alors qu'il enfile ses gants de boxe magiques et parcourt le monde pour affronter de célèbres maîtres du combat subissant l'influence d'un pouvoir obscur et inquiétant, tout en explorant un monde coloré et vivant, plein de dynamisme et de créativité visuelle. Kao the Kangaroo comprendra les éléments suivants : Des mondes magnifiques et variés, remplis de secrets.

Un jeu captivant et amusant pour tous les âges - adapté aux familles, mais aussi aux joueurs vétérans.

Des gants magiques remplis de pouvoirs.

Kao - un kangourou taquin, courageux et fougueux qui embarque dans un voyage qui va changer sa vie.

Une histoire captivante avec des personnages attachants.

Des combats stimulants, y compris des batailles de boss uniques.

Une multitude d'objets à collecter.