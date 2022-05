Kao The Kangaroo est disponible sur Nintendo Switch

Disponible ce 27 mai sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, Kao the Kangaroo se présente comme un reboot de la série éponyme, nous demandant de suivre les aventures de Kao à la recherche de son père et de sa sœur, impliqué dans une étrange affaire. Armé des gants magiques de son paternel, il devra visiter 4 mondes et finir de nombreux stages pour tenter de faire la lumière sur toute cette histoire.

Pour en apprendre davantage sur Kao the Kangaroo, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Quant aux personnes qui seraient intéressées par le titre, nous vous conseillons vivement de patienter jusqu'à la publication de notre test dédié à la version Nintendo Switch un peu plus tard dans la journée .