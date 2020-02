Temtem vise le printemps 2021 sur Nintendo Switch

Sorti depuis 1 mois maintenant sur Steam en accès anticipé, Temtem continue son bonhomme de chemin, et prépare ses futures mise à jour qui apporteront au fil des mois du contenu supplémentaire. Même si l'équipe de Créma avoue sans détour vouloir éviter de promettre des dates de sorties pour éviter tout stress à l'équipe, ils ont quand même préparé une feuille de route à court et moyen terme.

Ainsi, si l'année 2020 se concentrera essentiellement sur l'ajout de contenu pour la version PC, la sortie console quant à elle n'est pas prévue avant le printemps 2021 , soit à la même période du lancement de la version 1.0 de Temtem.

Nous espérons que les portages console seront prêts pour le lancement de la version 1.0.

L'un des sujets les plus récurrents concernant les portages est de savoir si nous allons supporter le cross-play et le cross-save, nous voulons donc profiter de cette occasion pour en parler un peu plus.

Le cross-play est techniquement simple à réaliser. Nous avons déjà le cross-play entre les joueurs de Discord et Steam et chaque nouvelle plateforme se comportera de la même manière. Le principal problème du cross-play est lié aux restrictions imposées aux détenteurs de consoles, mais ils semblent très ouverts à ce sujet ces derniers temps, c'est pourquoi nous espérons pouvoir réaliser le cross-play sur chaque plateforme que nous lancerons.

Le cross-save est plus difficile sur le plan technique. En plus d'avoir les mêmes cercles juridiques et de restrictions, il y a aussi un problème technique qui doit être trié et résolu, c'est une façon de réunir tous vos différents comptes dans le même. Temtem n'a pas de système de connexion personnalisé, il utilise simplement le système de connexion des plateformes de manière transparente (vous n'avez pas vraiment de compte Temtem pour l'instant, juste quelques données associées à un compte Steam/Discord), nous devons donc trouver un moyen de les réunir afin que vous puissiez accéder aux mêmes données sur toutes vos plateformes. Nous sommes assez confiants à ce sujet, mais nous devons encore trouver d'autres solutions et discuter avec les différents détenteurs de plates-formes pour obtenir leur accord.