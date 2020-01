Temtem continue sa communication en vidéo

Plus que quelques jours à patienter avant la sortie de Temtem en early access sur Steam. Disponible un peu plus tard sur Nintendo Switch, ce Pokémon-like continue de communiquer sur son contenu via une vidéo disponible sur la chaîne Youtube de Humble Bundle. Mécaniques de jeu en 2 Vs 2, élevage et transfert de capacités, mais aussi contenu en fin de jeu, nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

Une chose est sûre, entre les défenseurs de Pokémon et les défenseurs de Temtem, la licence issue d'un financement participatif tentant de s'accaparer une part du gâteau que conserve Game Freak depuis des années, les hostilités risquent de s'amplifier durant les prochaines semaines.