Temtem s'offre un nouveau trailer

Attendu en early access pour le 21 janvier sur Steam, et plus tard sur Nintendo Switch, le Pokémon-like Temtem signé CremaGames s'offre ce jour une toute nouvelle vidéo. Bien que l'aventure puisse être réalisée en solo, il vous sera possible d'être rejoint par d'autres joueurs réels à tout moment pour voyager, échanger et vous battre ensemble ou contre les maitres d'arènes.

Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous, et attendons impatiemment les premiers retours des joueurs, ainsi que la date de sortie sur Nintendo Switch pour se faire notre propre avis.