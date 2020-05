Nexomon : Extinction annonce son arrivée sur Nintendo Switch

Si Temtem n'est attendu que pour fin 2020, début 2021 afin de faire frémir le mastodonte Pokémon, Nexomon : Extinction risque fort de lui voler la vedette. Développé par VEWO INTERACTIVE INC, ce Pokémon-Like vient d'être annoncé par PQube pour une sortie sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2020 . Pour en apprendre davantage sur cette licence, nous vous laissons ci-dessous un descriptif, ainsi que le trailer dévoilé par PQube.

Le monde de Nexomon : Extinction est menacé de façon colossale. Une bataille acharnée entre le puissant Tyran Nexomon pour la domination sur les humains et les monstres a causé chaos et destruction !

Pour y remédier, vous choisissez votre premier Nexomon, quittez l'orphelinat où vous avez grandi et vous vous lancez dans un voyage pour devenir un maître dompteur. Rencontrez un grand nombre de personnages, faites des quêtes secondaires, explorez le monde merveilleux de Nexomon et aidez-le à sauver son existence !

Caractéristiques :