Nexomon - L'épisode original bientôt disponible sur Nintendo Switch

Depuis sa sortie sur consoles en aout 2020, Nexomon : Extinction a manifestement marqué les esprits des amateurs de Pokémon-like (vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test juste-ici). S'agissant du second épisode de la licence, PQube et le developeur Vewo Interactive ont décidé de surfer sur la vague et de proposer l'épisode original Nexomon sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Une occasion parfaite pour chasser, capturer et faire évoluer plus de 300 créatures. Bien qu'annoncé, nous n'avons pour ce jour aucune date de sortie autre qu'un " bientôt disponible ".

Le Nexomon original arrive sur console pour la première fois ! Préparez-vous à explorer le NexoWorld dans ce retour à la magie nostalgique de la capture de monstres. Embarquez pour un voyage épique et constituez votre équipe ultime pour affronter de puissants dompteurs et de redoutables Nexomon. Attrapez, faites évoluer et collectionnez plus de 300 créatures uniques tout en vous battant pour arrêter le NexoLord ! Devenez un héros

Choisis parmi 7 Nexomon de départ uniques pour commencer ton voyage et entraîne-toi en t'aventurant à explorer la vaste carte du monde. Constituez une équipe formidable pour affronter des ennemis puissants et sauver le monde du NexoLord ! Système de combat classique

Prenez part à un système de combat en 2D profond et captivant avec des combats animés au tour par tour contre des Nexomon sauvages, des compagnons dompteurs et des champions légendaires ! Vous devrez maîtriser les neuf types d'éléments pour avoir l'avantage au combat. Construisez votre équipe

Rencontrez des Nexomon sauvages et battez-vous pour les capturer et les ajouter à votre Nexopedia ! Constitue l'équipe de tes rêves parmi plus de 300 Nexomon avec des centaines de mouvements uniques. Constitue l'équipe ultime et mène tes amis à la victoire contre le NexoLord ! Explorez le NexoWorld

Des forêts épaisses aux volcans dangereux en passant par de magnifiques paysages de neige, votre voyage pour sauver le NexoWorld vous mènera à travers une carte du monde tentaculaire avec plus de 10 régions vibrantes à explorer. Capturez les créatures uniques qui peuplent les différents environnements pour constituer l'équipe la plus puissante. Caractéristiques : Noté 9/10 et 4.8/5 par les joueurs sur Steam et iOS

Attrapez, faites évoluer et collectez plus de 300 Nexomon uniques pour constituer votre équipe et compléter la Nexopédie.

Choisissez votre starter : 7 créatures uniques parmi lesquelles vous pouvez choisir.

Un système de combat au tour par tour profond et captivant

Explorez 10 régions dynamiques sur la carte du NexoWorld.

Bientôt disponible sur consoles pour la première fois