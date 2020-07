Nexomon : Extinction dévoile sa jaquette de Nintendo Switch

Attendu logiquement dans le courant de l'été 2020, est-ce que Nexomon : Extinction sera la réponse aux fans de la licence Pokémon se plaignant de la redondance de la série ? En attendant de pouvoir nous faire notre propre avis sur ce Pokémon-Like signé PQube et Vewo Interactive, Gematsu vient de dévoiler sur sa page Twitter le visuel de la jaquette du jeu. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Le monde de Nexomon : Extinction est menacé de façon colossale. Une bataille acharnée entre le puissant Tyran Nexomon pour la domination sur les humains et les monstres a causé chaos et destruction ! Pour y remédier, vous choisissez votre premier Nexomon, quittez l'orphelinat où vous avez grandi et vous vous lancez dans un voyage pour devenir un maître dompteur. Rencontrez un grand nombre de personnages, faites des quêtes secondaires, explorez le monde merveilleux de Nexomon et aidez-le à sauver son existence !

Box arts for the @PQubeGames-published titles Nexomon and Zengeon



Also coming to Xbox One and PC digitally pic.twitter.com/AjzcAMKJWM