Nexomon : Extinction débarque fin août et s'offre 3 vidéos

Alors que nous étions dans l'attente de visuels et d'une date de sortie pour Nexomon : Extinction, PQube vient de combler toutes nos attentes avec un nouveau communiqué. Les collectionneurs de monstres pourront poser la main sur Nexomon : Extinction à partir du 28 août sur Nintendo Switch entre autres, et profitera on le rappel d'une version physique.

En plus de cette annonce, PQube a également mis à disposition 3 vidéos supplémentaires sur des thématiques précises :

La capture de Nexomon

Un mini-jeu, différents types de nourriture, des pièges et bien plus encore, il existe de nombreuses façons d'améliorer vos chances de capturer un monstre dans Nexomon : Extinction ! Étudiez quel élément le Nexomon que vous chassez aime manger, quel piège est le plus efficace contre son type élémentaire et gagnez le mini-jeu pour devenir un maître dompteur !

Explorer le monde

Dans Nexomon : Extinction, vous deviendrez membre de la guilde des Tamer et vous rejoindrez la lutte contre le puissant Tyran Nexomon qui dévaste le monde. Mais le monde de Nexomon est aussi le théâtre de nombreuses quêtes secondaires amusantes, mystérieuses et palpitantes, d'occasions de rassemblement, d'histoires à raconter et bien plus encore !

Des personnages excentriques

Nexomon : Extinction est un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux - du moins pas tout le temps ! Vous rencontrerez des situations véritablement hilarantes et un sens de l'humour rafraîchissant et honnête tout au long de votre parcours. Si vous aimez le sarcasme et les personnages qui brisent le quatrième mur, c'est le jeu d'attrape-monstre parfait pour vous !