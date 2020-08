Nexomon : Extinction - Plongez avec nous dans le monde magique des Nexomon

Disponible officiellement à partir du 28 août 2020 , nous avons eu la chance de bénéficier d'une clé de la part de PQube afin de pouvoir tester Nexomon : Extinction. Si le test arrivera dans le courant de la semaine prochaine, nous vous laissons d'ores et déjà découvrir les premières minutes du jeu en français.

Nexomon: Extinction est un retour aux jeux classiques de capture de monstres avec une toute nouvelle histoire, des personnages extravagants et plus de 300 Nexomon uniques à attraper et dresser.

Le monde est au bord de l'extinction alors que le puissant tyran Nexomon cherche à asseoir sa domination sur les humains et les monstres. Rejoignez la guilde des dresseurs et embarquez pour un voyage épique afin de rétablir l'équilibre avant que tout espoir soit perdu...

Commencez votre voyage – Abandonnez l'orphelinat où vous avez grandi, choisissez votre premier Nexomon et commencez votre vie de dressage.

Explorez un monde empli de Nexomon – Attrapez et dressez plus de 300 nouveaux Nexomon de onze types élémentaires qui possèdent de puissantes évolutions.

Participez au combat – Les Nexomon Tyran rôdent et la guilde des dresseurs est à bout de souffle, serez-vous capable de changer le cours de la bataille ?

Affrontez dresseurs et tyrans – Progressez et mesurez-vous à des adversaires ambitieux et de dangereux ennemis dans des combats au tour par tour magnifiquement animés.

Découvrez des régions variées – Des déserts arides à la toundra gelée, parcourez des environnements gorgés de défis et gérez leurs impacts sur vos Nexomon.

Plongez dans le monde de Nexomon – Découvrez des secrets, trouvez des quêtes secondaires et rencontrez toute une série de personnages extravagants.

Entraînez-vous pour atteindre le sommet – La difficulté dynamique rendra le monde qui vous entoure de plus en plus exigeant à mesure que vous progressez et même les dresseurs déjà vaincus réapparaîtront, plus forts et prêts à combattre de plus belle !