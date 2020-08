Nexomon : Extinction - Découvrez l'intégralité du Nexopédia ainsi que la zone de jeu

Edité par PQube et développé par VEWO Interactive Inc, Nexomon : Extinction prépare lentement mais surement son arrivée sur Nintendo Switch et consoles concurrentes le 28 août prochain . En attendant de pouvoir poser nos mains sur ce Pokémon-Like, les deux sociétés viennent de dévoiler l'intégralité du Pokédex Nexopédia, soit 381 créatures à attraper et entraîner. Le tout est à découvrir sur la page officielle du jeu, accompagné d'une belle illustration dévoilant le monde dans lequel nous évoluerons.

Nexomon : Extinction a réussi à capter ce qui faire le charme de son genre (de jeu) et sort avec beaucoup de contenu pour un titre proposé à petit prix et qui se vante d'avoir environ 20 heures de jeu (collection de tous les Nexomon non comprise !): La magnifique carte (ci-dessus) est un monde ouvert, à part quelques zones de haut niveau à dévérouiller

381 Nexomon à découvrir, à combattre et à collectionner

Beaucoup de scènes animées ainsi que des Back Sprites pour tous les Nexomon en combat

