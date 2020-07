Nexomon : Extinction dévoile 3 nouvelles régions et créatures en image

Initialement attendu pour le courant de l'été 2020 , est-ce que Nexomon : Extinction prendra du retard sur Nintendo Switch et autres plateformes ? En attendant d'avoir la réponse à cette question, PQube et Vewo nous ont dévoilé 3 nouvelles régions qu'il nous sera possible d'explorer dans ce Pokémon-like, ainsi que 3 créatures et leurs "évolutions". Nous vous laissons découvrir le tout en image ci-dessous.

New Ignitia - La Région du Feu

Descendez dans New Ignitia - une ville volcanique souterraine, construite au fond d'un profond gouffre. Son entrée se trouve dans une région enflammée où abondent les Nexomon de type feu, quelque part dans le vaste désert de Solus. La ville elle-même est sujette aux attaques du puissant Tyran Nexomon et récemment, des dompteurs de guilde d'Ignitia ont été portés disparus. Réputée pour ses pioches de qualité, le long voyage pourrait bien valoir la peine de prendre une nouvelle hache pour extraire les tessons élémentaires.

Un Nexomon que vous pourriez rencontrer ici : Nekpanchi

Leurs pattes bouffies sont en fait des armes mortelles, et avec son instinct naturel de combat, le Nekpanchi peut rapidement les endurcir comme du fer pour frapper leurs ennemis.

Rareté : Méga Rare

Attaque Signature : Fire Claw

Evolutions : > Nekgiri > Felclaw

Solus - La Région Désertique

Soyez prudents, les dangers sont nombreux dans le désert de Solus. Les dompteurs qui s'aventurent dans cette région découvriront qu'elle est riche en pierres précieuses à exploiter et en minéraux de type Nexomon à capturer.



Passez devant d'étranges ruines, les squelettes de tyran Nexomon, mort depuis longtemps, et évitez l'attention de bandits impitoyables en vous dirigeant vers l'est pour localiser la forteresse désertique de Latran.

Un Nexomon que vous pourriez rencontrer ici : Rust

Rust utilise son casque en acier à la fois pour la défense et l'attaque.

Rareté : Peu commun

Attaque Signature : Headbutt

Evolutions : > Rustu > Rustung

Frozen Tundra - La Région de Glace

Bien que beaucoup pensent que c'est une cause perdue, la Guilde maintient toujours un avant-poste dans la Frozen Tundra pour retenir le Tyran Nexomon dans la région. La toundra est impitoyable et seuls les dompteurs expérimentés sont autorisés à y voyager.



Ceux qui se lancent dans l'escalade glacée découvriront les grottes de glace profondes, qui abritent encore plus de Nexomon de type aquatique à attraper et de tessons élémentaires à extraire. Tout au nord de la région se trouve une tour maudite qui, ces derniers temps, a attiré encore plus de Nexomon sauvage dans la région.

Un Nexomon que vous pourriez rencontrer ici : Cruff

Les cruffs sont de vilains Nexomon des eaux, très habiles pour voler des objets. Lorsqu'ils sont apprivoisés, ils sont très loyaux et nobles.