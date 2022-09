Aujourd'hui on Switch sur Temtem

De son financement record à plus d'un demi-million d'euros en 2018 en passant par son alpha en 2020, jusqu'à sa version finale parue ce 6 septembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le Pokémon-Like MMO espagnol Temtem a su faire son bonhomme de chemin. Alors que notre amie Arwenna a eu l'occasion de vous proposer son test du jeu à redécouvrir juste-ici, aujourd'hui elle vous propose de la suivre dans sa quête de la meilleure dresseur avec une nouvelle vidéo de gameplay maison.

Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Partez à l'aventure dans l'Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem ! Capturez des Temtem sauvages, affrontez d'autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l'aventure d'un ami et explorez un monde en ligne dynamique !

Tous les enfants rêvent de devenir des Dresseurs de Temtem, afin d'explorer les six îles de l'Archipel Aérienz, de découvrir de nouvelles espèces et de se faire des tas d'amis en chemin ! Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous lancer dans une aventure épique et réaliser tous ces rêves !

Capturez de nouveaux Temtem dans les îlots flottants d'Omninésie. Affrontez d'autres Dresseurs sur les plages de Deniz ou faites des échanges avec vos amis au beau milieu des plaines de cendres de Tucma. Contrecarrez les plans de l'horripilant Clan Belsoto qui n'aspire qu'à prendre le contrôle de tout l'Archipel, battez les huit Maîtres de Dojo et devenez le Dresseur de Temtem ultime !