Temtem - Les versions PS4 et Xbox One annulées, la version Nintendo Switch maintenue

Et c'est encore un sujet épineux auquel nous avons affaire cette semaine. Issue d'un financement participatif démarré sur Kickstarter, l'aventure Temtem a débuté en early access sur Steam, et était attendu en 2021 sur divers supports console, à savoir la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Sans nouvelle du Pokémon-Like depuis un moment, le titre a fait une apparition remarquée lors du dernier State of Play de Sony diffusé le 6 août, annonçant notamment que Temtem sortirait sur PS5, sans mentionner la PS4.

De là une question a agité les joueurs et les backers (donateurs) : quid des versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch ? C'est à travers un billet publié sur la page Kickstarter du projet que Cremia Games a décidé de répondre.

Mauvaise nouvelle pour les joueurs de supports concurrents, la PS4 et la Xbox One sont tout simplement délaissés au profit des consoles nouvelles générations, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Point de soucis en revanche concernant la version dédiée à la Nintendo Switch qui reste maintenue (pour le moment...).

Si la nouvelle peut faire grincer les dents de pas mal de joueurs ayant participé à la levée de fond, Cremia Games tiens toutefois à les rassurer, certifiant qu'au mieux un changement de plateforme est possible pour ceux qui voulaient une version désormais annulée. Sinon, il est également possible de demander le remboursement de l'argent avancé pour le projet Temtem.

Source : Kickstarter