Temtem - Le Pokemon-like multijoueur s'offre une date de sortie et une version physique sur Nintendo Switch

Cela fait pratiquement 2 ans que nous n'avions plus parlé du Pokémon-Like Temtem. Après l'annonce en août 2020 de l'annulation des versions PS4 et Xbox One, le titre et ses développeurs se sont fait relativement discrets sur les réseaux sociaux, au point où l'on se demandait si le titre sortirait un jour. Bonne nouvelle, le bout du tunnel est à portée de vue. Un récent communiqué vient de nous confirmer que Humble Games, le développeur Crema Games et Just For Games ont signé un partenariat pour proposer le jeu de capture de monstres multijoueur en version physique à partir du 6 septembre 2022 .

Cette version physique de Temtem sera accompagnée des dernières fonctionnalités comme l'ajout des saisons, ou encore les quêtes hebdomadaires, et l'accès à la dernière île de l'archipel jusque-là inaccessible. Et pour les amateurs de goodies, un coffret collector sera également proposé le 6 septembre prochain avec les éléments suivants :

Une statuette diorama des starters

Un set de répliques des Temcards

Un set de trois pin's

Un set de trois écussons tissés

Une boîte extérieure collector

Et pour compléter le tableau, chaque boîte contiendra un code pour débloquer Temtem Plus d'une valeur de 19,99€ qui permettre de débloquer le contenu suivant :

Tchat : un accès illimité au tchat mondial, qui vous permettra de trouver facilement les échanges les plus intéressants et les meilleurs partenaires en coop.

Échanges : un accès illimité à la fonctionnalité d'échange du jeu et à la maison d'échange, qui permet de consulter les ventes aux enchères du monde entier.

Stockage : la capacité de stockage de votre TemDeck augmente, ce qui vous permet de conserver jusqu'à 600 Temtem différents.