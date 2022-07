Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection sortira fin août sur Nintendo Switch

Pour 2022 on se met au vert ! Après un Shredder's Revenge de très bonne facture, c'est au tour de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection de sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si nous n'avions pas de date de sortie jusqu'à maintenant, Konami vient de confirmer que la compilation des titres des années 80-90 sera disponible le 30 août 2022 . Pour rappel, voici le contenu de la compilation :

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

À propos de Teenage Mutant Ninja Turtles

Les jeux de la collection sont basés sur les personnages et les thèmes du cartoon et de la série de comics des années 80 Teenage Mutant Ninja Turtles, qui se déroule généralement dans une version fictive de New York City, autour des égouts, au sein de bases ennemies futuristes et même à travers le temps ! En collaboration avec Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection rassemblera également des visuels du cartoon, des comics originaux et d’autres contenus TMNT au sein d’un Musée connectant les différents médiums de la franchise. Des artworks, croquis et documents de game design inédits seront également inclus.