Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ne devrait pas recevoir de DLC, mais ne "jamais dire jamais"

Les dernières aventures en 2D sous la forme d'un Beat Them All aussi nostalgique que bien exécuté viennent de sortir sur Nintendo Switch et les développeurs de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ont annoncé que des DLC pour le jeu n'étaient clairement pas prévus. Les aventures de Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël se suffisent donc à elle-même dans ce superbe épisode noté 8/10 dans nos colonnes par l'ami Lotario (cliquez ici pour lire le test complet), cependant, Cyrille Imbert, le grand patron de Dotemu (le studio à l'origine du jeu) est revenu sur ce fait en clarifiant qu'il ne fallait "Jamais dire jamais". Dans son tweet traduit ci-dessous il annonce :

Il ne reste plus qu'à la communauté de fans de se mobiliser pour obtenir du contenu supplémentaire pour le jeu.

Some clarification here: There won’t be alternative costumes at launch and we don’t have DLC plans so far, but we never said “never”???? It will depend on many factors like the game's reception and the ideas/feedback that the awesome community will send us. https://t.co/l51aqNmYKI