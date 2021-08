Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - April O'Neil s'invite au casting des personnages jouables

Annoncé en avril dernier dans nos colonnes, les Tortues Ninja préparent leur grand retour sur Nintendo Switch avec un nouvel épisode intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Alors que nous attendions l'arrivée des tortues d'enfer dans la ville d'ici la fin de l'année 2021, nous venons d'apprendre de la part de Dotemu et du studio Tribute Games que le jeu allait avoir un peu de retard et sortira finalement courant 2022.

Mais malgré ce retard, une bonne nouvelle a tout de même été dévoilée, April O'Neil, fidèle camarade reporter de nos tortues préférées sera présente en tant que personnage jouable pour faire baver Shredder et le Clan des Foot. Nous vous laissons découvrir le trailer mettant la belle en action ci-dessous.

Arborant sa combinaison jaune emblématique et équipée de son matériel de reportage, April enchaîne les rafales de coups contre les infâmes soldats du Clan Foot dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Son agilité et l’allonge de ses glissades lui permettent de fondre sur ses proies en un instant : elle prouve une fois encore son indéfectible soutien aux quatre tortues d’enfers qui font la loi. Admirez le jeu de jambes d’April et les nouvelles compositions originales signées Tee Lopes (Sonic Mania, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare) dans cette version complète de la bande-annonce :