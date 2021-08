Team17 dévoile ses derniers titres à l'occasion de la gamescom 2021

Se déroulant du 25 au 27 août , la gamescom 2021 est l'occasion pour les développeurs et éditeurs de dévoiler ce que seront les prochains jeux à sortir sur nos consoles préférées. Pour l'occasion, Team17 a participé à l''événement et présenté un trailer où sont recensé ses derniers titres, déjà parus ou non, ainsi que des fenêtre de sortie. Si vous retrouverez la vidéo complète ci-dessous, nous vous avons également préparé la liste des titres confirmés sur Nintendo Switch

Jeux confirmés sur Nintendo Switch : Greak : Memories of Azur - Disponible

- Batora : Lost Haven - 2022

- Epic Chef - Novembre 2021

- CrownTrick - Disponible