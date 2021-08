Marvel's Midnight Suns annoncé sur Nintendo Switch

Première annonce concernant la Nintendo Switch de la soirée, Gamescom Opening Night Live 2021( qui se déroule actuellement) Marvel's Midnight Suns est un nouveau RPG tactique développé par Firaxis (connu notamment pour la série XCOM) et édité par 2K Games qui se propose d'explorer le côté obscur des super héros Marvel. Le jeu mettra en vedette un nouvel héros nommé The Hunter et permettra de retrouver près de treize héros Mrvel dont Doctor Strange, Iron Man, Captain Marvel, Captain America, , Blade, le Ghost Rider, Nico Minoru, Magik et Wolverine. Retrouvez ci-dessous les premières images du jeu diffusées à la gamescom 2021. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

Marvel's Midnight Suns est attendu en mars 2022 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch

Marvel's Midnight Suns est un nouveau RPG tactique qui explore le côté plus obscur de l'univers Marvel. Vous devrez affronter les forces démoniaques venues des ténèbres en intégrant les Midnight Suns, la dernière ligne de défense sur Terre.

Source : 2k