Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game sortira fin mars 2025 sur Nintendo Switch

Si vous avez loupé le showcase du jeu diffusé ce dimanche 22 septembre, petite piqûre de rappel avec la vidéo de présentation de Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game. Désormais attendu pour le 25 mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous, accompagnée d'un long descriptif du contenu du jeu.

Embarquez pour une aventure confortable dans Tales of the Shire où vous découvrirez la vie tranquille d'un Hobbit dans la Terre du Milieu de J.R.R Tolkien. Commencez par créer votre unique avatar de Hobbit, en choisissant parmi une variété de caractéristiques très spécifiques aux Hobbits y compris des styles de poils de pied et des "humeurs" de personnalité qui donnent vie à votre personnage. Votre Hobbit est peut-être une âme amicale avec des cheveux roux, un joli nez en bouton et des yeux verts brillants ? Ou peut-être est-il plutôt un vieillard grognon de la famille de Besace, avec un nez large et des cheveux dégarnis ! À vous de choisir. Alors, partez vous installer dans le village endormi de Lèzeau et profitez des plaisirs simples de la vie au sein de la Comté.

Cette petite communauté en pleine expansion abrite de charmants habitants qui vous demanderont de les aider à inscrire Lèzeau sur la carte de la Comté en tant que village officiel. Pour atteindre cet objectif, vous devrez développer et entretenir des relations avec d'autres personnages. Pour la plupart des Hobbits, le meilleur moyen de tisser des liens avec les autres est de leur offrir le confort d'un repas chaud.

Comme dans la vie réelle, la cuisine nécessite une préparation adéquate, une attention particulière et une "touche de ceci ou de cela" pour obtenir un festin parfait. Hachez les légumes du jardin, faites sauter les champignons ramassés et ajoutez un cornichon acidulé ou une cuillerée de confiture sucrée pour équilibrer le plat. Chaque repas comporte plusieurs étapes à franchir pour obtenir plusieurs étoiles, tout cela dans le but de présenter un plat qui satisfasse vos invités.

En tant que Hobbit nouvellement établi, vous aurez accès à l'essentiel : une chambre, un salon confortable et bien sûr, votre garde-manger et votre cuisine pour préparer des repas pour les invités attendus et inattendus. À partir de ces modestes débuts, vous pourrez rapidement étendre votre espace et vos provisions en pratiquant la pêche, la cueillette, le jardinage et en commerçant avec vos voisins. Cela vous permettra de vous constituer rapidement un garde-manger bien garni et d'améliorer vos outils de récolte et de cuisine.

Les boutiques de Lèzeau sont tenues par de nombreux vendeurs qui sont prêts à vous vendre toutes sortes d'ingrédients, ainsi que des objets décoratifs pour votre maison de Hobbit. Rencontrez des personnages intéressants et plein d'humour comme le vieux Noakes ; s'il peut sembler un peu grincheux au premier abord, c'est un maître pêcheur. Il pourra non seulement vous donner des conseils pour améliorer vos propres techniques de pêche et vous aider à découvrir des lieux de pêche secrets, mais il échange aussi ses prises quotidiennes. La boutique de Nora et Fosco Burrows est remplie à ras bord de décorations pour la maison et d'autres articles charmants pour compléter votre garde-robe. De nombreux autres Hobbits vous attendent à Lèzeau, alors n'hésitez pas à les rencontrer et à les inviter pour un deuxième petit-déjeuner !

Si vous ne vous sentez pas d'attaque pour l'effervescence du marché, promenez-vous dans les champs et les forêts à la recherche d'articles de saison. Ramassez des baies juteuses pour une tarte estivale fraîche ou des champignons à ajouter à une tarte de la récolte. Les papillons passent souvent et, si vous les suivez de près, ils pourront vous guider vers de nouvelles découvertes. Au-delà de l'ouverture arrondie de votre maison de Hobbit, une petite incursion vous permet de découvrir un trésor : votre propre jardin. Cet espace entièrement personnalisable vous permet de placer plusieurs parcelles. Vous souhaitez placer un lit de repos dans votre jardin ou créer une table d'été ? L'espace est à vous ! Votre jardin apporte une touche personnelle à votre vie de Hobbit, et vous pouvez y cultiver une variété de fruits, de légumes, d'épices et d'autres ingrédients récoltables. Veillez simplement à bien les entretenir en les arrosant et en les surveillant quotidiennement.

En plus de la récolte abondante des collines et de votre capacité à cultiver des plantes dans votre jardin, vous pouvez pêcher une variété de poissons dans les divers ruisseaux bouillonnants autour de Lèzeau. Détendez-vous en prenant le temps de lancer votre appât dans un cours d'eau. Surveillez attentivement le flotteur et attrapez une grosse prise pour votre prochain repas !