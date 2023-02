Tales of Symphonia The Animation - Le périple de la régénération se poursuit avec les épisodes 2 et 3

Alors que Tales of Symphonia Remastered sortira dans une douzaine de jours sur Nintendo Switch et PS4, Bandai Namco propose aux joueurs et aux curieux de découvrir l'histoire du jeu sous la forme d'une série animée baptisée Tales of Symphonia The Animation. Vous êtes donc libre de commencer le périple de la régénération du monde dès à présent en compagnie de Lloyd et Colette, quitte à vous spoiler les éléments de l'intrigue si vous ne connaissez pas encore le jeu (avec quelques petites modifications cependant). Nous vous avions annoncé la sortie du premier épisode le 19 janvier. Si vous ne les avez pas encore visionné, les épisodes 2 et 3 sont également disponibles dès maintenant sous-titrés en Français.

Pour rappel, Tales of Symphonia Remastered sortira le 17 février 2022 sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée.