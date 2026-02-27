Tales of Berseria Remastered est disponible sur Nintendo Switch

Peut-être faites-vous partie comme votre serviteur des malchanceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre la main sur Tales of Berseria Remastered en raison d'un souci d'approvisionnement sur le vieux contient. En tout les cas, les aventures de Velvet et ses camarades ont officiellement démarrées depuis ce vendredi 27 février 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons pour l'occasion découvrir le trailer de lancement ci-dessous, et nous vous invitons à lire notre test dédié si ce n'est pas encore fait.

Tales of Berseria fait son grand retour avec des graphismes et un gameplay améliorés !

Embarquez pour une incroyable quête d'identité, remastérisée pour la toute première fois. Alors que le royaume sacré attend son sauveur, une femme solitaire du nom de Velvet subit une terrible trahison. Rejoignez-la dans sa quête de vengeance aux côtés de personnages hauts en couleur et explorez l'archipel du royaume de Midgand.