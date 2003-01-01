Tales of Berseria - Présentation des personnages de Eizen et Magilou

A quelques semaines de la sortie de Tales of Berseria Remastered, Bandai Namco continue la présentation du casting des personnages atypiques de cet opus. Après son héroïne Velvet, il est temps de mettre en avant Eizen et Magilou. Nous vous laissons découvrir les trailers dédiés ci-dessous. Pour rappel, Tales of Berseria Remastered sera disponible le 27 février sur Nintendo Switch et supports concurrents. Aucune version n'est annoncée pour le moment sur Nintendo Switch 2.

Tales of Berseria fait son grand retour avec des graphismes et un gameplay améliorés !

Embarquez pour une incroyable quête d'identité, remastérisée pour la toute première fois. Alors que le royaume sacré attend son sauveur, une femme solitaire du nom de Velvet subit une terrible trahison. Rejoignez-la dans sa quête de vengeance aux côtés de personnages hauts en couleur et explorez l'archipel du royaume de Midgand.

• Un conte où s'opposent émotion et raison

Laissez les émotions guider votre destinée, ou maintenez l'ordre par la force de la raison. Assistez au conflit éternel entre le cœur et l'esprit tandis que Velvet s'efforce de rester fidèle à ses principes, dans un monde qui s'enferme dans un système régi par l'ordre.

• Un système de combat à couper le souffle

Choisissez vos artes selon votre style de jeu, réalisez des combos et emparez-vous de l'Âme de vos ennemis pour lancer des séries d'attaques dans des combats palpitants.

• Un conte modernisé et amélioré

Profitez de nouvelles fonctionnalités d'exploration comme les marqueurs de destination et la possibilité de désactiver les combats, visitez le magasin de points de l'introduction du jeu et découvrez l'expérience Tales of Berseria la plus optimisée à ce jour !

• Profitez des DLC du jeu d'origine

Cette version comprend les DLC du jeu de 2016. Une myriade de contenus vous attend, comme des tenues issues des précédents Tales of et de l'équipement utile pour vos aventures.

*Une édition Deluxe est également disponible. Veillez à ne rien acheter en double.