Tales of Berseria Remastered vise les 30 FPS sur Nintendo Switch - Nouveau trailer dédié à Velvet Crowe

Nous sommes en 2026, et tous les gros développeurs ont commencé à travailler sur des versions Nintendo Switch 2. Tous ? Non ! Un irréductible développeur dénommé Bandai Namco résiste encore et toujours à passer le cap, et il s'agit de Bandai Namco. Et la vie n'est pas facile pour les amateurs de la licence Tales of sur consoles Nintendo qui vont une nouvelle fois devoir se contenter d'une version Nintendo Switch pour le dernier titre en date Tales of Berseria Remastered. Attendu pour le 27 février 2026 sur supports concurrents, ces versions tourneront à 60fps.

Pour la version Nintendo Switch, on retrouvera les mêmes performances que pour Tales of Xillia Remastered. Une résolution de 1080p en mode salon, et de 720p en mode portable. Pour le framerate, n'espérez pas dépasser les 30fps, Bandai Namco indique que ce taux pourrait varier temporairement en fonction de l'action à l'écran (donc à comprendre du mieux, comme du pire ?). En attendant plus d'informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu, dédié à la protagoniste Velvet Crowe.