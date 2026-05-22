Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

La licence Tales of s'offre enfin un premier opus destiné à la Nintendo Switch 2, permettant enfin de faire fi des contraintes techniques de la Nintendo Switch première du nom. Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition est ainsi le dernier opus en date de la firme, sorti initialement en 2021 sur PS4 et supports concurrents, et qui est revient donc en 2026 dans une version bonifiée agrémentée de son extension Beyond the Dawn. Nous vous laissons pour l'occasion découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous, ainsi que notre test garanti sans spoils pour ceux n'ayant pas encore eu l'occasion de découvrir cette aventure.

Dans Tales of ARISE, les joueurs suivent l’histoire d’Alphen et Shionne, qui unissent leurs forces pour libérer la planète Dahna de trois siècles d’oppression sous le joug de sa rivale Rena. Nés sur des planètes différentes, nos deux héros cherchent à changer leur destin pour créer un nouveau futur. Au fil de leurs aventures, les joueurs croiseront de nombreux personnages, découvriront une histoire passionnante et exploreront des régions immenses. Ils devront également affronter de terribles ennemis pour mettre à jour la vérité qui lie les deux mondes.

Le contenu additionnel BEYOND THE DAWN prolonge les aventures d’Alphen et Shionne avec de nouvelles quêtes, des donjons, des combats de boss et un nouvel arc narratif épique dans un monde merveilleux et vivant. Suivez le destin des six protagonistes et l’évolution du conflit entre les Renans et les Dahnans.