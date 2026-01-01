Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition annoncé sur Nintendo Switch 2

Qui l'eut cru, Bandai Namco vient enfin d'annoncer un jeu de la saga Tales of en version Nintendo Switch 2 ! Alors que nous sommes dans l'attente de Tales of Berseria Remastered pour la fin du mois sur Nintendo Switch, le Nintendo Direct Partner Showcase a été l'occasion pour Bandai Namco d'annoncer discrètement la sortie du dernier opus en date de la licence : Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition. Attendu pour le 22 mai 2026 en édition physique (au format Game Key) et en dématérialisé sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Pendant 300 ans, Rena a imposé son joug sur Dahna, pillant les ressources de la planète et dépouillant le peuple de sa dignité et de sa liberté.



Notre histoire commence avec deux personnes nées dans des mondes différents, chacune cherchant à changer son destin et tendre vers un nouveau futur.



Tales of Arise est un J-RPG d'une qualité exceptionnelle dans lequel vous découvrirez une grande variété de personnages, un système de combat aussi intuitif que gratifiant et une histoire captivante se déroulant dans un monde luxuriant qu'il vous faudra défendre.