Tales of Arise - Focus sur les performances et la résolution de la version Nintendo Switch 2

Avec le dernier Nintendo Direct Partner Showcase, Bandai Namco semble s'être souvenu qu'une certaine Nintendo Switch 2 était disponible sur le marché depuis le mois de juin dernier. Si les fans de la licence Tales of devront à la fin du mois se contenter d'une version Switch pour Tales of Berseria Remastered, le studio compte bien rattraper le coup avec le dernier opus en date Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition, qui sortira le 22 mai prochain sur Nintendo Switch 2.

Le site officiel japonais du jeu a dévoilé quelques détails concernant ses performances et sa résolution. Les joueurs pourront ainsi profiter du jeu en 1080p en modes téléviseur et portable, avec des cinématiques à 60 images par seconde. Du côté de l'exploration, des combats et autres aspects du gameplay, le titre viserait les 30 images par seconde, avec des annonces de variation dudit framerate (en mieux ou en pire ?) Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition sera également proposé au format Game Key en édition physique, et le titre vous demandera de réserver 54 Go d'espace de stockage pour être téléchargé.