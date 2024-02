SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Un monde alternatif vous attend sur Nintendo Switch

Que faire quand on a épuisé les univers d'une licence ? On crée des mondes alternatifs ! C'est en tout cas ce que nous propose Bandai Namco avec le retour de Sword Art Online sur Nintendo Switch, et son nouvel opus SWORD ART ONLINE Fractured Daydream. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, cet opus plongera les joueurs dans une version alternative de SAO, où chacun aura le choix de combattre seul ou jusqu'à 20 les boss de la licence. Attendu dans le courant de l'année 2024, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Entrez dans une version alternative du monde de SWORD ART ONLINE qui existe par-delà les souvenirs, le temps et l'espace dans ce jeu d'action jouable en solo et en coop en ligne*1. Choisissez votre rôle en sélectionnant votre personnage préféré et faites équipe à 20 pour partir en raid contre des boss redoutables. Personnalisez votre personnage préféré, accomplissez des quêtes entre amis et prenez part à des raids de haut niveau. SWORD ART ONLINE Fractured Daydream fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.