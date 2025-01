SWORD ART ONLINE Fractured Daydream s'offre une démo en plus de la sortie de son 2ème DLC

Si vous n'avez pas encore découvert SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, vous serez ravi d'apprendre qu'une démo est dès à présent disponible sur Nintendo Switch. Pour ceux ayant de leur côté déjà cédé à l'achat et qui demandent davantage de contenu, le deuxième volume du Character Pass est également disponible à l'achat.

Ce deuxième DLC, intitulé SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - The Devil’s Comeback, propose aux joueurs de découvrir M et Pitohui, deux nouveaux personnages de Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, ainsi qu’un scénario, des costumes, des armes et plus encore !

Le nouveau scénario met en scène Kirito, Sinon, Llenn, et Fukaziroh qui, avertis par Cardinal, se rendent dans une région de Galaxia pour enquêter sur des meurtres de joueurs. Avec l’aide de leurs nouveaux alliés Pitohui et M, parviendront-ils à démasquer les coupables ?

Grand et massif, M est un tireur d’élite protégé par un puissant bouclier qu'il peut déplier autour de lui. Pitohui est pour sa part, une joueuse expérimentée de Gun Gale Online. Très polyvalente, cette guerrière fanatique est aussi redoutable au corps-à-corps qu’au tir à moyenne portée.

Le deuxième volume du Character Pass offre aux joueurs un accès immédiat au Bonus Stamp Set 2 et aux DLC 3 et 4 dès qu’ils seront disponibles. Chaque DLC contiendra un scénario inédit et de nouveaux personnages (Philia et Sachi dans le DLC3, Mito et Cat Knight Alice dans le DLC4).