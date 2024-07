SWORD ART ONLINE Fractured Daydream sortira début octobre sur Nintendo Switch

Dernière aventure en date de Kirito et ses compagnons, SWORD ART ONLINE Fractured Daydream vient de donner de nouvelles informations ce jour quant à sa date de sortie. Le titre sera en effet disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 4 octobre 2024 . Et pour ceux qui voudront passer par la case dématérialisée, le titre est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'eShop de la console.

Dans cette aventure multijoueur à grande échelle se déroulant dans un monde de réalité virtuelle appelé Alfheim Online, le système Galaxia devient incontrôlable et provoque une brèche dans le temps et l'espace créant une nouvelle version mélangeant les mondes et les chronologies. Les personnages des divers arcs de la série Sword Art Online sont livrés à eux-mêmes dans ce monde inexploré, créant des alliances inattendues même avec leurs ennemis et ravivant des souvenirs alors qu'ils tentent de remettre la chronologie sur les rails. Les joueurs choisiront entre certains de leurs personnages préférés de la série pour rejoindre de grands groupes coopératifs comptant jusqu'à vingt combattants, dans des raids cross-play et des combats de boss intenses, où chacun aura un rôle à jouer pour la victoire. Les joueurs qui choisissent de précommander les éditions Digital Deluxe ou Digital Premium bénéficieront d'un accès anticipé de 3 jours à SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, pour faire leurs premiers pas dans ce nouveau monde avant les autres combattants.