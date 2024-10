SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Strea débarque en tant que personnage DLC

Sorti début octobre sur Nintendo Switch, SWORD ART ONLINE Fractured Daydream vient d'accueillif son premier DLC dénommé Worlds Beyond 1 : A moment in Infinity. Derrière ce nom se cache un nouveau personnage jouable en la personne de Strea et son épée à deux mains, accompagnée d'un nouveau scénario. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié.

Dans le nouveau scénario, Kirito et ses alliés se dirigent vers la forêt pour enquêter sur des vagues de monstres et rencontrent Strea, une visiteuse d'un autre monde, affirmant qu'elle le connaît déjà. Sans aucun souvenir du temps qu'ils ont passé ensemble, Kirito se sent toujours inexorablement attiré par sa personnalité pétillante. Dans un monde où la paix n'est pas en vue, l'histoire se répète. Ce DLC ajoute également un arrière-plan de carte et de nouvelles armes pour les autres personnages à utiliser au combat, ainsi que des objets pour Strea : des costumes, des armes et un tampon. Worlds Beyond 1 : A moment in Infinity peut être obtenu en achetant le Character Pass Volume 1 ou acheté séparément.