Super Smash Bros. Ultimate - Sora aura bel et bien le droit à son propre amiibo

Sora, le dernier combattant des Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate et fier représentant de la saga Kingdom Hearts et de la fusion entre Disney, Square Enix et Nintendo aura bel et bien le droit à son propre amiibo. En 2024 , oui la date est un peu floue, l'amiibo du dernier combattant de Super Smash Bros. Ultimate viendra compléter la série et mettre un terme à la saga Ultimate comme on a pu le voir dans le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Désormais tous les combattants auront leur place sur la frise Super Smash Bros. mais aussi leurs propres amiibo, les collectionneurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie quand cet amiibo Sora de toute beauté rejoindra les étalage de magasins, quelque part en 2024​.

Oui, c'est bien réel ! Sora de #KingdomHearts va bel et bien rejoindre la collection des amiibo #SmashBrosUltimate l'an prochain. #NintendoDirect pic.twitter.com/6o4Tkvcsfi — Nintendo France (@NintendoFrance) September 14, 2023