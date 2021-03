Super Smash Bros. Ultimate : Monolith Soft inaugure la sortie de Pyra et Mythra

Afin de célébrer l'arrivée de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 dans Super Smash Bros. Ultimate, Monolith Soft, les développeurs derrière la série Xenoblade Chronicles, vient de réaliser une courte vidéo promouvant la sortie de ces deux nouvelles combattantes. Une touchante attention qui fera certainement plaisir aux fans de cet opus.

De plus si vous ne le saviez pas, le trailer d'annonce de ce nouveau combattant, dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, a été écrit et réalisé par Monolith Soft en personne. C'est ce que Masahiro Sakurai qui a tenu à nous le dire hier lors du Super Smash Bros. Ultimate Direct.

Pour rappel, Pyra et Mythra sont d'ores et déjà disponibles sur Super Smash Bros. Ultimate. Avez-vous pu les tester ? Quel est votre avis sur ce nouveau personnage jouable ? N'hésitez à nous le dire en commentaire.

Here's a short movie from MONOLITHSOFT, the developer of Xenoblade 2, to mark the release of Pyra/Mythra as a new DLC fighter for Super #SmashBrosUltimate. It looks like they can't wait to join the fight!

