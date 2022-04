Super Smash Bros. Ultimate : Masahiro Sakurai nous partage la seconde partie de ses souvenirs des annonces de nouveaux combattants

Après nous avoir partagé ses souvenirs des annonces de Super Smash Bros. For Wii U et de Super Smash Bros. For 3DS, Nintendo et Sakurai viennent clore ce format dans une seconde partie qui revient cette fois-ci de l'annonce initiale de Super Smash Bros. Ultimate à celle du dernier personnage de cet opus Nintendo Switch, Sora de Kingdom Hearts en passant par toutes les annonces des deux Fighter Pass. Vous pouvez lire le premier épisode de ce format en cliquant ici et accéder à l'intégralité de ce second épisode, vidéos incluses, en cliquant ici.

Maintenant que le casting de Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch est au complet, passons en revue les vidéos d'annonce des derniers combattants arrivés !

Masahiro Sakurai :

Je suis Masahiro Sakurai, directeur de la série Super Smash Bros.

Une des particularités de cette série est qu'on y développe des collaborations que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Nous voulions profiter de l'occasion pour offrir du contenu qui ravirait les joueurs, c'est pourquoi nous avons commencé à créer ces bandes-annonces propres à chaque combattant.

Préparer ces vidéos tout en travaillant sur le jeu représentait beaucoup de travail, mais la réaction des fans était chaque fois si forte que ça en valait toujours l'effort. Dans cet article, je commenterai brièvement chaque vidéo, et j'espère que vous apprécierez cette petite virée nostalgique.

Profitez de l'occasion pour vous replonger dans l'histoire de la série Super Smash Bros. en regardant les vidéos d'annonce des combattants qui ont rejoint le casting. Vous en avez peut-être déjà vu certaines, mais elles valent bien un nouveau visionnage !

Super Smash Bros. débarque sur Nintendo Switch !

Cette vidéo est la première de celles dédiées à Super Smash Bros. Ultimate !

Cette vidéo a été créée pour annoncer la sortie du jeu au cours d'un Nintendo Direct. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de vidéo de présentation dédiée à l'Inkling, mais l'apparition du logo Smash dans le reflet de son œil a déclenché d'immenses réactions. Et dans la foulée il a été annoncé que le jeu sortirait dans l'année !

Un cri strident

Cette vidéo, la première à annoncer l'arrivée d'un nouveau combattant dans Super Smash Bros. Ultimate, est peut-être aussi l'une des plus sérieuses qui soient. Je voulais rendre le passage où Ridley élimine Mega Man et Mario encore plus intense... mais nous tenions à équilibrer la scène, et nous avons donc mené de nombreuses discussions avec les équipes du monde entier afin d'obtenir le résultat final.

Tueur de vampire

« Tueur de vampire » est le nom du fouet manié par Simon et Richter. Cette vidéo, qui a bénéficié d'un haut niveau de production et d'une direction artistique détaillée, inclut de nombreux personnages secondaires ainsi qu'un bref aperçu du château de Dracula. Richter arrive à point nommé pour aider Simon, mais malheureusement Luigi n'a pas eu autant de chance...

Les rivaux

Nous savions que King K. Rool était un combattant très demandé, et nous avons donc décidé de taquiner les spectateurs en leur faisant d'abord croire à son arrivée, puis à une farce... avant de confirmer qu'il fait bel et bien son entrée au casting. Le Roi DaDiDou fait aussi une apparition car, comme à notre habitude pour ces vidéos, nous voulions faire interagir des combattants de séries différentes pour garder l'esprit de collaboration.

Le rêve d'une infatigable travailleuse

Comme la vidéo se déroule dans Animal Crossing, il n'y a aucun autre combattant qui y apparaît... L'équipe n'ayant jamais composé de scène tirée de cette série, nous avons donc mené des recherches afin de reconstituer l'ambiance du jeu en images de synthèse. Digital Frontier s'est encore une fois chargé de créer la vidéo, et j'ai l'impression que le travail réalisé sur les mouvements, les angles de caméra et les textures est plutôt fidèle au jeu original. Qu'en pensez-vous ?

Combattre le feu par le feu

Nous avons ici annoncé deux combattants en une seule vidéo où le feu affronte le feu : Ken en tant que combattant écho de Ryu, ainsi que Félinferno, nouvel arrivant au casting. Il est difficile de créer une vidéo en images de synthèse pour simplement annoncer un combattant écho, je suis donc heureux que nous ayons pu la réaliser sous cette forme, qui correspondait aussi parfaitement à un combat ayant lieu sur le ring. Est-ce que vous trouvez aussi que les transitions entre les cinématiques et les séquences tirées du jeu sont vraiment fluides ?

Contenu téléchargeable pour Super Smash Bros. Ultimate

La Plante Piranha rejoint la bataille !

La Plante Piranha ayant initialement rejoint le jeu en tant que bonus pour les premiers acheteurs, toutes les images sont donc directement tirées de séquences du jeu. Aujourd'hui, ce combattant n'est inclus dans aucun des Fighters Pass et le seul moyen de l'obtenir est par conséquent de l'acheter séparément. À l'époque, les gens disaient que la Plante Piranha n'avait aucune chance de rejoindre le casting du jeu.

Le rebelle masqué

Cette vidéo annonçait l'arrivée de Joker. L'annonce a initialement été faite dans la vidéo « Take Your Heart », où Joker s'infiltre dans la cérémonie de The Game Awards 2018 pour y voler une invitation à Super Smash Bros. Il y a donc deux versions différentes de cette vidéo : une pour The Game Awards, et une autre destinée à Internet. Les séquences animées ont été confiées à Domerica, qui a aussi travaillé sur les cinématiques du jeu original.

Une rencontre héroïque

L'annonce du héros, ainsi que celle de Banjo & Kazooie, ont été faites au cours de l'E3 2019. Vu le temps écoulé depuis la sortie du jeu, nous avons aussi intégré Sumbra dans la vidéo. Le segment où tous les héros apparaissent est vraiment émouvant ! Cette vidéo a également été diffusée dans les salles de cinéma japonaises lors des projections du film DRAGON QUEST.

Les meilleurs amis

Dans cette vidéo, nous avons exploité un procédé humoristique japonais appelé « tendon » qui consiste à répéter une blague. Dans le cas présent, nous avons fait suite à la vidéo d'annonce de King K. Rool, ce qui a également aidé à réduire les coûts de production. Ces vidéos ont un coût incroyable pour des DLC vendus pour une poignée d'euros. Le final de la vidéo est, bien évidemment, inspiré de la défaite de Gruntilda dans le jeu original.

Le Loup légendaire

La vidéo d'annonce de Terry Bogard qui, je suis sûr, a donné le sourire à toutes celles et ceux qui ont connu la NEO GEO, a été réalisée en interne par l'équipe chargée de Super Smash Bros. au sein des studios de BANDAI NAMCO. De nombreux éléments en pixel art sont totalement inédits, mais nous avons tenté d'imiter au mieux le rendu sur NEO GEO ainsi que l'effet de zoom et de dézoom utilisé sur la console.

Le Démon Cendré

Byleth n'est pas un personnage qui sourit beaucoup dans le jeu original, c'est pourquoi nous lui avons offert ici une scène plus joviale... Cette vidéo a été réalisée par l'équipe chargée de son jeu d'origine : Fire Emblem: Three Houses. Les scènes animées ont été créées par Sanzigen tandis que Koei Tecmo s'est chargé de la partie en jeu ainsi que des dialogues. Il suffit de prendre l'autoroute pour aller d'une entreprise à l'autre, mais il y avait de terribles embouteillages lorsque nous avions besoin d'organiser une réunion.

C'est l'heure des ramen !

La seule raison pour laquelle Captain Falcon et Kirby sont dans cette vidéo est que nous pensions qu'ils s'y intègreraient bien. Elle possède un style proche de celle dédiée à Little Mac, mais elle a en réalité été principalement réalisée par ordinateur. Je pense que cela y apporte davantage de diversité, y compris dans les effets à l'écran. Nous avons aussi pris grand soin de reproduire le restaurant de ramen dans lequel travaille Min Min.

Une nouvelle seed !

Je n'oublierai jamais la façon dont Twitter a réagi à cette vidéo. À la différence des autres annonces, montrer principalement Steve à l'écran n'aurait pas très bien fonctionné, nous avons donc opté pour une direction plus drôle et surréaliste, mettant principalement l'accent sur l'espace. Du point de vue de l'éditeur, Steve et Alex sont aussi importants l'un que l'autre, c'est pourquoi nous leur avons accordé un temps d'écran égal dans la partie montrant des images du jeu.

L'Ange à une aile

Le film FINAL FANTASY VII: Advent Children a eu un immense impact. Pour annoncer l'arrivée de Séphiroth dans Super Smash Bros. Ultimate, nous avons réalisé une vidéo très travaillée afin de tenter de créer un impact similaire. En résultat, cette annonce a causé de très nombreuses réactions et je pense qu'elle a réellement plu. Par ailleurs, la vidéo a aussi présenté le nouveau Smash final alternatif de Cloud : Omnifrappe Ver. 5.

Un jour, Pyra disparut

Pour la première fois, ce n'est pas moi qui ai écrit le scénario du segment en images de synthèse de cette vidéo. Les cinématiques de Xenoblade Chronicles 2 étant vraiment réussies, nous avons demandé à MONOLITHSOFT, le développeur du jeu, de prendre en charge l'intégralité de ce segment. Le résultat final est plus long que ce à quoi je m'attendais, mais il se marie à merveille avec les images tirées du jeu et je pense que l'ensemble fonctionne bien.

Le poing de fer des ténèbres

Kazuya est bien du genre à jeter ses parents du haut d'une falaise ! Il y avait beaucoup de choses à montrer dans le segment tiré du jeu, donc nous sommes allés droit au but dans la partie en images de synthèse, où le style visuel ainsi que les textures sont proches de celles visibles dans le jeu original. Concernant le segment tiré du jeu, nous avons fait en sorte que son introduction semble elle aussi directement tirée du jeu original.

La dernière clé

Étant donné qu'il s'agissait du tout dernier combattant, nous sommes revenus à la vidéo d'annonce du jeu pour en faire le grand final. Reproduire tous ces combattants en images de synthèse a demandé énormément de travail ! C'est pour cette raison que le décor n'est qu'obscurité, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire. Le segment tiré du jeu fonctionne également très bien. Je trouve que cette vidéo fait une très bonne conclusion.

J'ai un jour mentionné au cours d'un entretien que j'avais en réalité écrit deux scénarios, mais au final nous avons opté pour cette voie.

Nous espérons que vous avez pris plaisir à vous replonger dans ces vidéos ainsi qu'à lire les commentaires de M. Sakurai.

De nombreux combattants ont rejoint la série Super Smash Bros. au fil des années. C'est grâce à votre soutien que nous avons pu les intégrer et réaliser toutes ces vidéos.

Nous espérons que vous continuerez à vous amuser avec Super Smash Bros. Ultimate, maintenant que le casting du jeu est au grand complet !