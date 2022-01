Evil Ryu débarque dans Super Smash Bros. Ultimate en esprit dans un événement Street Fighter

Décidément Super Smash Bros. Ultimate nous surprendra toujours, et ce même après la fin des personnages DLC qui venaient régulièrement rebattre les cartes du jeu en ajoutant avec eux des esprits, des musiques et une arène chacun, donnant ainsi au jeu encore plus d'heures de contenu qu'il ne possédait déjà. Aujourd'hui c'est Evil Ryu, l'alter égo démoniaque du personnage de Ryu (déjà présent dans Super Smash Bros. depuis les DLC des épisodes Nintendo 3DS et Nintendo Wii U) qui débarque dans le jeu... sous forme d'esprit et dans un tournoi spécial pour célébrer les 35 ans de la licence Street Fighter.

À partir du 14 janvier prochain et durant 5 jours se déroulera le tournoi spécial pour les 35 ans de Street Fighter qui vous permettra d'ajouter l'esprit "Evil Ryu" à votre collection.