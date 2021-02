Super Smash Bros. Melee : 20 ans après sa sortie, un joueur arrive enfin à dézinguer les 190 noms du générique de fin

Si on peut désormais s'attendre à, tôt ou tard, pouvoir rejouer à tous les jeux Nintendo précédemment sortis sous forme de portages ou de remakes, il y a des titres qui restent pour le moment jouables uniquement sur leurs consoles d'origine. C'est le cas de la plupart des Mario Party, des Mario Kart ou encore des différents opus de Super Smash Bros... Cependant certains de ces titres continuent d'être joué encore aujourd'hui et de fasciner les joueurs notamment via les émulateurs PC. Super Smash Bros. Melee par exemple reste pour beaucoup un summum de la série et a encore ses fans qui s'y amusent comme au premier jour.

Comme souvent dans la série, la fin de Melee laisse place à un mini jeu de tir demandant au joueur de tirer sur les différents noms des personnes ayant participé au jeu. dans Melee, il y en a près de 190 et à priori, jusqu'à présent (officiellement du moins) personne n'y était arrivé- le plus gros score étant de 181 noms dégommés par un joueur en 2007... Il faut dire que les noms défilent très vite au point qu'on pourrait presque croire que c'est une mission impossible. Mais voilà qu'en début d'année, Nathaniel Bandy, un Youtubeur Nintendo a su trouver les mots pour motiver les joueurs en offrant 3000$ à la première personne qui réussirait l'exploit d'abattre les 190 noms du générique de fin de Melee. Pour cela, il y avait quelques règles à suivre : jouer au jeu sur GameCube ou Wii et que la session soit filmée en direct avec la caméra sur la (bonne) manette.

Résultat, un joueur nommé Martin Zarate a réussi, après avoir passé plus de cinquante heures dessus, à dézinguer tous le cast de Super Smash Bros. Melee ! Retrouvez son exploit ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

I've officially put up a $3000 bounty for Super Smash Bros. Melee! The first person to hit all 190 credits wins. More rules below: https://t.co/kggJAKExOi pic.twitter.com/sPl8ecPhh0 — Nathaniel Bandy (@NathanielBandy1) January 23, 2021

Source : Polygon