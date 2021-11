Super Smash Bros. Melee et Ultimate se lancent officiellement dans l'eSport en Amérique du Nord

On ne compte plus le nombre de fois où les tentatives de match eSport centrés sur Super Smash Bros. ont tourné court après que Nintendo ait mis son grain de sel dans les événements. Mais une page semble se tourner aujourd'hui. La Team eSport Panda vient en effet de confirmer ce jour qu'un partenariat a été trouvé avec Nintendo of America pour proposer un premier événement de jeu eSport officiel centré sur Super Smash Bros. Melee et Super Smash Bros. Ultimate.

Si nous ignorons encore quand débuteront les événements, mais aussi les règles qui seront mises en place durant les matchs, il s'agit là d'un grand pas en avant de la part de Nintendo qui fera plaisirs au fans de Super Smash Bros. amateurs de compétitions. Quant à savoir si des versions modifiées de Mêlée seront autorisées, on attendra encore un petit peu...

We are proud to announce our partnership with @NintendoAmerica



In 2022 Panda will bring the first officially licensed circuit for Super Smash Bros. Ultimate and Super Smash Bros. Melee to North America.



More details for this short series of events with cash prizes coming later. pic.twitter.com/9PdW9ntfd6