Super Monkey Ball : Banana Mania - Sonic et Tails s'invitent dans le gang des singes

Après Jet Set Radio, c'est une autre licence culte de SEGA qui va venir s'incruster au casting de Super Monkey Ball : Banana Mania à la vitesse supersonique. Vous l'aurez compris, c'est au tour du hérisson bleu Sonic de rentrer dans la boule du gang des singes, accompagné de son fidèle acolyte Tails. Afin de célébrer cet événement comme il se doit, un tout nouveau trailer vient d'être publier. Nous vous laissons le visionner ci-dessous.

SEGA® annonce aujourd’hui que le duo tant apprécié Sonic le Hérisson et Miles Prower « Tails » rejoignent le casting de Super Monkey Ball Banana Mania en tant que personnages jouables ! Le flou bleu et son acolyte à deux queues seront à débloquer gratuitement sur toutes les plateformes dès le 5 octobre 2021 .

Cette collaboration spéciale anniversaire célèbre respectivement les 20ème et 30ème anniversaires de Super Monkey Ball et de Sonic le Hérisson. Avec l’arrivée de Sonic et Tails dans le gang des singes, SEGA choisit des personnages iconiques qui rendent hommage à leur héritage historique. Les deux amis seront jouables dans l’intégralité des niveaux et collecteront des anneaux au lieu de bananes, tout en courant à toute vitesse à travers les mondes merveilleux de Super Monkey Ball Banana Mania.