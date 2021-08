Super Monkey Ball : Banana Mania - Un personnage de Jet Set Radio débarque dans le casting

Toujours là pour créer des crossover improbables dans ses propres licences, SEGA vient une nouvelle fois de récidiver avec son prochain titre Super Monkey Ball : Banana Mania. Alors que le casting de ce jeu de puzzle réflexion repose principalement sur le gang de singes dirigé par AiAi, le premier guest de ce nouvel opus sera Beat, un des personnages de la licence Jet Set Radio.

Jet Set Radio, le jeu de tag iconique sur Dreamcast™ des années 2000, présente Beat aux joueurs ainsi que la bande des GG, ce gang de graffeurs de rue un peu rebelle créé pour défendre la liberté d’expression. Dorénavant, retrouvez le style de Beat, son insouciance et ses prouesses en roller dans le monde de Super Monkey Ball Banana Mania.

Beat rejoint donc le gang des singes avec son look de l’époque, accompagné de ses lunettes de protection vertes reconnaissables entre mille, son casque audio disproportionné, et ses rollers magnétiques qu’il utilisait déjà pour se déplacer à travers les rues futuristes de Tokyo-to. Au lieu de bananes, les joueurs collecteront des bombes de peinture en roulant, vrillant et rebondissant à travers les mondes merveilleux de Super Monkey Ball Banana Mania.