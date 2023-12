Super Mario RPG : découverte des premiers croquis de Peach, Mario et Bowser façon Les Trois Mousquetaires

Super Mario RPG est disponible depuis peu sur Nintendo Switch. Pour mémoire, il s'agit du remake de SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars sorti au milieu des années 90 sur Super Famicom au Japon et aux Etats-Unis et inédit jusqu'à présent en Europe. C'est un jeu culte, unique en son genre puisqu'il célèbre le mariage (ou plutôt acte le divorce) de Square et de Nintendo.

Si vous êtes fan du jeu, vous savez peut-être (ou pas), qu'à l'origine, le titre aurait du être très différent... En effet, il était censé mettre en scène Mario et ses amis à la mode des Trois Mousquetaires ! Finalement, l'idée sera abandonnée et les développeurs opteront pour une approche plus "classique". Cependant, grâce à Jiro Mifune, un des développeurs de SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars, on en découvre aujourd'hui les prémisses grâce à quelques ébauches crayonnées.

Il s'agit de véritables œuvres d'art et d'un vrai morceau d'Histoire. Et même si on ne voit pas très bien, impossible de bouder son plaisir en découvrant la version de Toad en mousquetaire du roi. Idem pour Mario en D'Artagnan, Peach en Constance de Bonacieu (à moins que ce ne soit en Milady ?) et Bowser en cardinal de Richelieu... On vous laisse apprécier ces exquises esquisses ci-dessous, sachant que peu après leur publication, elles ont "disparu" des réseaux de Jiro Mifune... Ne reste plus que ses remerciements aux fans du jeu et aux développeurs du remake (dont vous pouvez retrouver une traduction ci-dessous).

Toutes les personnes impliquées dans le remake de #SuperMarioRPG Toutes les personnes qui aiment cette œuvre depuis si longtemps Et à tous les nouveaux fans de ce titre, avec le plus grand respect et le plus grand amour, je vous remercie !

Alors auriez-vous aimé (ou aimeriez-vous) retrouver Mario et ses amis façon les Trois Mousquetaires ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires. En attendant, pour en savoir plus sur Super Mario RPG, notre test est toujours à lire ICI

