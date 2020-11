SEGA dévoile des concept-arts inédits des premiers jeux 3D SONIC

Si les trois premiers jeux Mario en 3D refont l'évènement ces derniers temps grâce à la sortie de la compilation Super Mario 3D All-Stars, les premiers jeux SONIC en 3D ont aussi marqué de leur emprunte l'imaginaire collectif des gamers. A l'occasion d'un livestream caritatif, SEGA a dévoilé des documents inédits concernant Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes au fur et à mesure que les dons affluaient. L'occasion de découvrir des illustrations et des concept-arts jusque-là jamais vu et que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

A noter que le live a aussi été l'occasion de découvrir les versions béta de pistes musicales de Sonic Adventure 2- voir ici.