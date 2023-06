Super Mario RPG revient en 2023 sur Nintendo Switch avec de tout nouveaux graphismes

Serait-ce lui le remake jeu Super Nintendo leaké il y a quelques jours ? Si Super Mario RPG est aussi méconnu du public européen, c'est tout simplement parce qu'à l'époque de la Super Nintendo, le titre n'était sorti qu'au Japon et aux Etats-Unis. C'est finalement en 2023 que Nintendo s'est décidé à rectifier le tir, en proposant une toute nouvelle version de ce J-RPG réalisé en collaboration avec Square à l'époque. Désormais attendu pour le 17 novembre sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Originellement sorti uniquement au Japon et en Amérique du Nord sur Super NES, Super Mario RPG a été retravaillé avec de tout nouveaux graphismes. Rejoignez Mario, Bowser, la princesse Peachainsi que les personnages originaux Mallow et Geno dans un RPG plein de péripéties, de rebondissements et de trésors. Mario doit faire équipe avec ses alliés pour faire face au terrible gang de Forgeroi et récupérer sept étoiles afin de réparer la route des Étoiles. Que vous ayez ou non eu l’occasion de découvrir le jeu original, vous pouvez vous plonger dans la version sur Nintendo Switch du tout premier RPG de la série Super Mario. Super Mario RPG fera son arrivée le 17 novembre sur Nintendo Switch.