Super Mario RPG : découverte du code caché original et ce qu'il déclenche

SUPER MARIO RPG: Legend of the Seven Stars a fait rêver bon nombre de joueurs européens au milieu des années 90 puisqu'ils ne pouvaient pas y jouer facilement, le jeu n'étant officiellement sorti qu'au Japon et aux Etats-Unis sur Super Famicom. C'est bien connu, on veut toujours obtenir ce qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, tout ceci est de l'histoire ancienne et on peut juger Super Mario RPG pour ses qualités grâce à un remake très fidèle, entièrement localisé en français. Entièrement refait, le jeu reproduit chaque écran et toutes les séquences à la perfection, sublimant le moindre détail. Il est aussi l'occasion de découvrir le code secret exclusif à la version japonaise, et qui est désormais accessible à tous.

Il s'agit d'un drôle de code à entrer sur l'écran du menu avec sa manette en utilisant le stick droit (ou la croix) et les boutons. Le code est le suivant : Bas, Haut, Gauche, Droite, L, R, L, R et B (ou Bas, Haut, Gauche, Droite, ZL, ZR, ZL, ZR et B). si la manipulation fonctionne, un petit Toad apparaît et tente de nous montrer ce que le code vient de provoquer... Mais le problème, c'est qu'à priori, le code ne change rien !

Peut-être qu'il y a un secret à découvrir mais en l'état, il s'agit plus d'un petit clin d'œil humoristique qui s'inscrit parfaitement dans le ton du jeu, éminemment drôle et parodique. Pour voir le code en action, retrouvez notre vidéo sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

