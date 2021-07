Super Mario plus fort que Zelda - Une cartouche de Super Mario 64 s'envole à 1,56 million de dollars

Ce week-end,une cartouche scellée rare de The Legend of Zelda, le jeu fondateur de la saga sorti en 1986 sur NES a battu un record mondial de vente lors d'une vente aux enchères en trouvant un acquéreur contre 870 000 dollars soit près de 732 508 euros (voir détails ici.) Cependant, cette somme aussi folle soit-elle nous parait tout d'un coup bien dérisoire (ou presque) face à celle atteinte par une autre copie scellée d'un autre jeu Nintendo culte, Super Mario 64. En effet, lors d'une vente aux enchères réalisées par Heritage Auctions le 11 juillet dernier, une copie scellée de Super Mario 64 s'est envolée à près de 1 560 000 dollars. Un chiffre ahurissant qui montre à quel point, il y a un engouement pour ce marché actuellement. D'ailleurs Heritage Auctions a d'autres jeux Nintendo au programme des prochains jours qui pourraient bien exploser ce nouveau record, notamment une copie d'un certain The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu par Heritage Auctions et sa vente aux enchères en vidéo.

Eh bien - nous sommes un peu sans voix sur celui-ci. Que peut-on encore dire qui rendrait à cette copie la justice qu'elle mérite ? La signification culturelle de ce titre et son importance pour l'histoire des jeux vidéo sont primordiales, et l'état de cette copie est tellement époustouflant que nous sommes vraiment perdus ici. Si vous avez eu à cœur d'obtenir la copie la mieux notée du jeu vidéo le plus vendu sur Nintendo 64 -- la première aventure en 3D de la mascotte de Nintendo, Mario -- nous n'avons qu'un conseil : ce n'est pas un occasion de gaspiller.