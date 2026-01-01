Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel - Découvrez le nouveau pouvoir "Super pot de fleur"

C'est cette semaine que Super Mario Bros.Wonder va avoir le droit à son upgrade sur la nouvelle console de Nintendo, avec la sortie officielle de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel. En attendant le 26 mars 2026 , Nintendo nous propose de découvrir un long trailer de présentation qui fait le point sur les nouveautés de cette mise à jour destinée à la Nintendo Switch 2, incluant notamment un nouvel objet qui permettra à nos héros de se transformer : le Super pot de fleur.

Situé dans une partie du Royaume des Fleurs qui vient juste d’être découverte, le parc Bellabel propose une multitude de nouvelles façons de jouer et d’activités à apprécier. L’aire de loisirs vous réserve de nombreux divertissements pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs sur la même console, afin de jouer à 17 attractions différentes, en coopération ou en compétition sur la place du multijoueur local. Il sera également possible de se rendre à la place des salons de jeu pour profiter de six attractions en ligne différentes pour 12 joueurs maximum, ou jusqu’à huit joueurs en mode sans fil local. Par ailleurs, la brigade Toad s’est installée au camp de base, où jusqu’à quatre joueurs peuvent rejoindre une partie en local pour relever ensemble des dizaines de défis spéciaux.

En plus de tout ce que le parc Bellabel a à offrir, la version Nintendo Switch 2 Edition de Super Mario Bros. Wonderpropose des graphismes améliorés et de nouvelles façons de suivre l’aventure principale. Les Terreurs de Bowser sont bien sûr de la partie, prêtes à semer le chaos. Elles ont dérobé les précieuses fleurs de Bellabel, et Mario et ses amis doivent se lancer à leur poursuite pour récupérer les trésors disséminés dans le Royaume des Fleurs ! En outre, il est désormais possible d’incarner Harmonie pour profiter du contenu disponible. Un autre joueur peut se joindre à la fête en tant que Luma allié, en utilisant les commandes classiques ou le mode souris pour voler dans les airs, récupérer des pièces et vaincre les ennemis sans subir de dégâts.

De plus, grâce au nouveau mode Coup de pouce, les joueurs qui découvrent les jeux Mario ou qui trouvent la difficulté excessive peuvent profiter de l’action à leur propre rythme. Quel que soit le personnage choisi, Mario et ses amis seront protégés des dégâts et des chutes dans le vide.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel vous réserve d’autres surprises, comme le nouvel objet super pot de fleur, les nouveaux doubles badges qui combinent les pouvoirs de deux badges, ainsi que des mystères à percer dans le parc Bellabel. Grâce à GameShare , jusqu’à quatre joueurs peuvent partager l’aventure principale, relever les défis du camp d’entraînement de la Brigade Toad ou profiter du mode multijoueur local de l’aire de loisirs avec un seul exemplaire du jeu.

Une mise à niveau pour le jeu est disponible pour les joueurs qui possèdent déjà Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. En achetant cette mise à niveau sur Nintendo Switch 2, les joueurs pourront accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les modes de jeu.