Super Mario Bros. Le Film vient de dépasser le milliard de dollars de recette

Trois semaines. C'est le temps qu'il aura fallu à Super Mario Bros. Le film pour atteindre le milliard de recette au box office, entrant dans le top 50 des films ayant dépassé ce pallier symbolique (juste devant Le Hobbit : Un voyage inattendu). C'est d'autant plus impressionnant que le film d'Illumination Studio vient à peine de sortir au Japon. En quelques chiffres, la France vient de dépasser les 5 millions de spectateurs, et le Japon a cumulé depuis sa sortie le 27 avril 14,3 millions de dollars.

Il est bluffant de voir à quel point Super Mario Bros. Le film a dépassé toutes les attentes, et il nous tarde qu'une chose, c'est de voir si cette collaboration somme-toute fructueuse entre Nintendo et Illumination Studio donnera lieu à de nouveaux films dans les prochaines années, et pourquoi pas... un Nintendoverse ?